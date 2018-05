Cellulare nella Tac | incredibile gesto al Cardarelli di Napoli

Blastingnews

: RT @andr3_21: Cercare il cellulare nella borsa e trovare il telecomando della TV. #maledettaprimavera - SplendorSolis00 : RT @andr3_21: Cercare il cellulare nella borsa e trovare il telecomando della TV. #maledettaprimavera - BaymaxTheBot : Spegni il cellulare per un paio d'ore e goditi il momento di relax leggendo un buon libro nella vasca da bagno. - sig_snrub : Questo deve essere il premio Nobel che è entrato nella tac con il cellulare -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Un fatto assurdo è accaduto nel napoletano, precisamente presso l'Ospedale, che ha coinvolto e lasciato di stucco i medici: una donna ha risposto al telefono mentre era intenta e fare una Tomografia computerizzata o Tac, in gergo comune. I telefoni cellulari sono ormai diventati una parte fondamentale per la vita di ogni essere umano. Tuttavia, risulta necessario accantonare questo oggetto in momenti delicati, come quello di una tac, per far sì che il controllo non venga compromesso. Scopriamo insieme com'è andata la faccenda nel dettaglio. VIDEO Tac compromessa da un? ecco l'assurda foto Pochi giorni fa, aldi, si è presentata una signora che lamentava dei forti e continui mal di testa. Dopo molti accertamenti e con il sospetto che la donna soffrisse di cefalea, i medici hanno preso la decisione di sottoporla ad una Tac. La procedura di ...