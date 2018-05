C’è l’accordo Lega – M5 | si vota domenica 8 luglio

Panchina Italia - Costacurta a sorpresa su Mancini : “non C’è ancora l’accordo” : Panchina Italia – “Mancini e’ uno di quelli che potrebbero far ripartire il Calcio Italiano, ma non e’ il solo”. Cosi’ il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta si sbilancia sul futuro della Nazionale e sulle voci per la Panchina a margine di un incontro al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. “Abbiamo cinque o sei nomi di allenatori altissimo livello che possono aiutare la ...

Consulta - non C’è l’accordo in Parlamento : fumata nera sul nuovo componente laico. Corte da un anno con un giudice in meno : La Corte Costituzionale rimane ancora ‘orfana’ di un giudice, quello che deve essere scelto dal Parlamento. Deputati e senatori riuniti mercoledì in seduta comune non hanno trovato l’accordo per il nome del quindicesimo membro della Consulta. Per eleggerlo serve la maggioranza dei due terzi, pari a 634 voti, mentre dal quarto scrutinio in poi il quorum scende ai tre quinti delle preferenze. Nella votazione di oggi ci sono ...

Cosa C’è nell’accordo tra Sky e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma The post Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset appeared first on Il Post.

C’è l’accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una notte di trattative, ci sono i nomi: l’azzurra Maria Elisabetta Alberta Casellati è il candidato alla presidenza del Senato indicato dal centrodestra. Il candidato alla Camera, invece, è il pentastellato Roberto Fico. La notizia arriva, in una nota, al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fico è stato indicato dal M5S, dopo che il centrodestra aveva posto il veto su Riccardo Fraccaro. Luigi ...

Camera e Senato - C’è l’accordo | : I due nomi escono dal vertice di Fi-Lega-Fdi e da quello del M5S, con Di Maio e Beppe Grillo. Il centrodestra chiarisce: «Intese non prodromiche al governo»

Elezioni dei presidenti della Camera - non C’è l’accordo : cosa succede adesso : Ancora nessun accordo tra le forze politiche sull'elezione dei presidenti delle due Camere: prevalgono le schede bianche. cosa succede adesso? Ci aspetta una serata e una notte di lunghe trattative. Ecco quali sono tutte le ipotesi in campo e quando sapremo chi saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato.Continua a leggere

Brexit - l’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo Irlanda» video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Brexit : C’è l’accordo - si tratta ancora sull’Irlanda del Nord : La fase di transizione durerà 21 mesi. ancora aperto il dossier irlandese, Londra e Bruxelles adottano una clausola che esclude il ritorno di una frontiera fisica...

