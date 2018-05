Catturato latitante della mala garganica | dove si nascondeva

Traffico di droga - Catturato a Gioia Tauro il latitante Vincenzo Di Marte - VIDEO : Gioia Tauro - I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte , di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca "Pesce" della 'ndrangheta. Di Marte era ...

Mafia - Catturato latitante a Rieti : 11.32 I Carabinieri del nucleo investigativo di Catania, coadiuvati dal Comando provinciale di Rieti, hanno arrestato il latitante catanese Vincenzo Dato, condannato a 4 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Dato, 42 anni, si nascondeva in un appartamento di Rieti. Per sfuggire alla cattura ha esibito un falso documento di identità. In casa sono stati trovati passamontagna, ricetrasmittenti,taglierini e fascette. ...