Castagnola a ragazzi | fate attenzione a web Quel che pubblicate resta

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole del componente del Comitato Media e Minori del ministero dello Sviluppo Economico, Iside. “Tuttolo che pubblichiamo in Rete è per sempre. Tutelate la vostra privacy. Non vicontrollare e geolocalizzare. Siate attenti ad impostare i filtri. Perché la reputazione online si crea fin da bambini”. “La legalità è l’applicazione delle regole. La netiquette è l’applicazione delle regole su internet. Pochi giorni fa a Parma, duesi sono conosciuti sui Social e- continua l’esperta in diritto per la tutela dei minori- la giovane ha inviato delle foto erotiche al ragazzo. Il giovane le ha poi chiesto altre immagini, minacciando che in caso contrario avrebbe pubblicato le foto già in suo possesso. La ragazza si è spaventata e, grazie all’applicazione YouPol, ha prontamente segnalato il ...