Caso Regeni | pm italiano in Egitto per i video della metro dove restò l' ultima traccia di

Caso Regeni - l'Italia chiede all'Egitto "stretta collaborazione" per arrivare alla verità : La vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, in visita al Cairo, lo ha ribadito in un incontro con il capo del Parlamento egiziano Ali Abdel Aal

Maurizio Martina foto sulla tomba di Giulio Regeni/ Madre furibonda - sul Caso nessun passo avanti : Giulio Regeni, la mamma contro la foto di Maurizio Martina: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:53:00 GMT)

Mattarella - complimenti ad Al Sisi "Ma ora risposte sul Caso Regeni" : Il caso Regeni in primo piano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica araba d'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, in occasione della sua ...

Caso Regeni - al Csm la richiesta di pratica a tutela per Zucca dopo le dichiarazioni sui torturatori nella polizia : Il gruppo consiliare di Area al Csm ha chiesto l'apertura di una pratica a tutela del sostituto procuratore della Corte di Appello di Genova Enrico Zucca dopo che negli ultimi giorni, scrivono nella ...

Caso Regeni - Csm apre pratica su pm Zucca : Il Comitato di presidenza del Csm ha disposto l'apertura di una pratica sul sostituto pg della Corte d'appello di Genova Enrico Zucca dopo le polemiche della scorsa settimana sulle parole del ...

Caso Regeni - Csm apre pratica sul pm Zucca che disse : “Ai vertici della polizia chi ha coperto torturatori della Diaz” : Il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura ha aperto una pratica in prima Commissione sul Caso del pm di Genova Enrico Zucca. Che il 20 marzo scorso, durante un incontro cui erano presenti i genitori di Giulio Regeni – il ricercatore ucciso al Cairo nel febbraio 2016 – aveva detto: “I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai ...

Quando i tutori diventano torturatori : il G8 del 2001 compromette il Caso Regeni : Abbandonati da coloro che governano. Così si sente Paola Regeni ed in generale la famiglia di Giulio, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, dopo essere stato rapito poco più di una settimana prima e aver subito ogni sorta di torture. A loro infatti, nonostante la tanta solidarietà dei Social, serve l’appoggio del governo italiano, che dal 14 agosto scorso è diventato sempre più rado. Loro che da due ...

Caso Zucca - G8 Genova e Regeni/ “Vertici polizia torturatori” : il colpo di grazia dei genitori di Giulio : Pm Enrico Zucca, bufera dopo le frasi sul Caso Regeni e il G8 di Genova: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Frasi su Caso Regeni - pg Cassazione avvia accertamenti su pm Zucca - : Il sostituto procuratore generale di Genova aveva detto: "I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?". Legnini, ...