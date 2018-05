Caso Froome - un’importante novità può spingere verso l’assoluzione : A otto mesi dal giorno del controllo non è ancora in vista la soluzione del Caso Froome. Come tutto ben sanno il campione del Team Sky è risultato positivo durante la scorsa Vuelta Espana, quando fu trovato con un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Froome sta correndo regolarmente la sua stagione in attesa di un verdetto che nessuno sa bene quando potrà arrivare. Dai giornali britannici è però arrivata una novità molto ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome per scrivere la storia e tentare l’accoppiata Giro-Tour. Ma il Caso salbutamolo pesa : Chris Froome vuole riscrivere la storia del ciclismo e si presenterà al Giro d’Italia 2018 per entrare definitivamente nella leggenda. Il britannico proverà a vincere la terza corsa a tappe consecutiva dopo aver conquistato il Tour de France e la Vuelta di Spagna nel 2017: l’impresa è riuscita in passato soltanto a Eddy Merckx nel 1972-1973 e a Bernard Hinault nel 1982-1983. Tra l’altro, in caso di successo, diventerebbe il ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Dopo il Tour e la Vuelta voglio vincere : occhio allo Zoncolan. Caso salbutamolo? Capisco le persone ma…” : Chris Froome ha rilasciato alcuni dichiarazioni ad Eurosport alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è il grande favorito per il successo finale ma su di lui aleggia sempre l’ombra del Caso salbutamolo: “Mi immedesimo con le persone ma è frustrante che certe cose siano di dominio pubblico. Io spero solo che tutto si risolva al ...

Giro d’Italia 2018 : il Caso doping di Chris Froome. A che punto è il processo? Le possibili sentenze - rischio squalifica : Chris Froome è pronto per partecipare al Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France e dell’ultima Vuelta partirà con tutti i favoriti del pronostico per conquistare la prima maglia rosa della sua carriera e infilare il Grande Slam spalmato su due anni ma è innegabile che correrà con una spada di Damocle sulla testa: il caso salbutamolo è infatti una macchia sulla ...

Ciclismo - Chris Froome e una spesa esagerata per il Caso salbutamolo : 7 milioni di euro per dimostrare l’innocenza! : Non ci sono grosse novità sul caso Chris Froome. La sentenza sulla sua non negatività al salbutamolo, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna che poi ha vinto, tarda ad arrivare e il britannico si appresta a partecipare al Giro d’Italia con questa spada di Damocle. La commissione antidoping della UCI tarda e emettere il proprio verdetto anche per merito degli avvocati del keniano bianco che hanno prodotto una vera e propria ...

Chris Froome : “Il Caso salbutamolo doveva restare riservato! Tour of Alps decisivo verso il Giro d’Italia” : Chris Froome sarà uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps, piccola corsa a tappe che scatterà oggi e che coglie l’eredità del Giro di Trentino. A tre settimane dalla partenza del Giro d’Italia, questo evento rappresenta la rifinitura per chi vuole lottare per la maglia rosa. Il britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia alla Gazzetta dello Sport. Chris Froome sembra molto deciso, si parla tanto del caso ...

Giro d'Italia - Decisione shock di Mauro Vegni : 'squalifica Froome? Nessun nuovo 'Caso Contador'. Ecco cosa faremo' : Ecco la Decisione di Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, in merito alla possibile squalifica di Chris Froome Il caso doping che ha travolto Chris Froome non si risolverà in tempi brevi e ...

David Lappartient : “Il Caso Chris Froome? Non avremo novità prima del Giro d’Italia - spero nella risoluzione prima del Tour” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco, la vicenda salbutamolo è lontana da una risoluzione e il Giro d’Italia si avvicina a grandi passi: la partenza da Gerusalemme, prevista per venerdì 5 maggio, è ormai dietro l’angolo e sembra ormai evidente che non avremo una sentenza entro quella data. Il britannico sarà dunque impegnato sulle strade della Corsa Rosa con questa spada di Damocle e ancora non sappiamo quando avremo una ...

Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Le novità sul Caso doping : rinvio ad agosto dopo Giro d’Italia e Tour de France? : Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di ciclismo si stanno facendo già da diverso tempo: la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna è costantemente al centro dell’attenzione ma il caso non arriva a una risoluzione. Nelle ultime ore, però, giungono indiscrezioni da Le Monde secondo il quale il processo di fronte al tribunale indipendente ...

Chris Froome verso il Giro d’Italia 2018 : quando si risolve il Caso doping? Tra allenamenti sul pavè e il ritorno in gara : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme: manca poco più di un mese alla partenza della Corsa Rosa e ormai sembra chiaro che Chris Froome si metterà il numero sulla schiena nella capitale israeliana. Il caso salbutamolo, infatti, è molto lontano dalla risoluzione e sembra davvero molto difficile che una sentenza definitiva possa arrivare nelle prossime quattro settimane: tutto lascia dunque presagire che il ...

Caso Froome - una forte presa di posizione del Tour de France Video : #Chris Froome potrebbe non essere al via del prossimo #Tour de France. Il quattro volte vincitore della corsa più importante del #Ciclismo è ancora sotto inchiesta per la controversa positivita' riscontrata alla Vuelta Espana [Video], quando le analisi rivelarono un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Froome ha iniziato la sua stagione normalmente, come il regolamento gli permette di fare finché non arrivera' un verdetto. ...

Lappartient sul Caso Froome : 'Difficile possa risolversi prima del Giro d'Italia' : " Capisco i tifosi che vogliono avere un risultato, ma ci sono procedure precise che dobbiamo seguire per la credibilità del nostro sport. Il caso poi riguarda anche aspetti tecnici, non è così ...

Ciclismo - David Lappartient sul Caso Froome : “Difficile possa risolversi prima del Giro d’Italia” : Ospite in Italia per la Milano-Sanremo, David Lappartient si è concesso una visita al Museo della bicicletta di Alessandria. Il presidente della UCI è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. La lunga intervista, di cui proponiamo un estratto, è stata incentrata per forza di cose sul caso della positività al salbutamolo di Chris Froome, rilevata nel corso dell’ultima Vuelta, che ha scioccato il mondo del Ciclismo lo scorso dicembre. A ...

Caso Froome - interviene la Vuelta Espana Video : interviene anche la #Vuelta Espana, per voce del suo direttore Javier Guillen, nell’infinito Caso Froome. Il capitano del Team Sky è stato trovato positivo ad un controllo antidoping proprio durante la corsa spagnola da lui vinta, ormai più di sei mesi fa. Da allora il destino di Froome è in bilico, con un procedimento che tra perizie e lungaggini non vede ancora la conclusione. Per questo gli organizzatori dei grandi giri stanno cominciando a ...