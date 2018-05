Casio G-Shock GBA-800 | la prova dello smartwatch ibrido indistruttibile

gqitalia

(Di lunedì 7 maggio 2018) I fitness tracker sono in pieno boom: sempre più tecnologici e con funzioni sempre più sofisticate ma con un unico difetto, quel look così hi-tech che non riesce a vincere la resistenza di chi ama l’orologio vero e proprio. Per questo sono nati gli smart hybrid, orologi ibridi che hanno la forma tradizionale e alcune delle funzioni smart, a partire da quelle di fitness tracking. Tra questi non poteva mancare il G-dii cui fan per nulla al mondo rinuncerebbero alle caratteristiche che hanno reso iconico questo orologio, dall’indistruttibilità all’impermeabilità: ecco allora il GBA-800, parte della nuova Power Trainer Series, che abbiamo potuto testare in anteprima. Il GBA-800 è 100%G-Tranquillizziamo i fan accaniti del G-: il GBA-800 è un G-al 100%, è un orologio analogico con le sue belle lancette visibili al buio, la forma rugged ...