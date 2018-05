Casilina calcio | De Giglio e Polacchi ad un passo dalla Ternana

romadailynews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma – Sono giorni intensissimi per ilche, mai come quest’anno, è attivissimo nell’ambito del settore giovanile. La società del presidente Umberto Coratti sta per delineare l’accordo per il passaggio alladi due interessantissimi prospetti del gruppo Allievi 2001. Grazie anche alla intermediazione della MB & Co. Management e agli osservatori Luca Pacitto e Mario Bartoli. Il club capitolino è in dirittura d’arrivo per far fare il salto tra i professionisti a due suoi ragazzi. Si tratta dell’esterno offensivo Denis Dee del centrocampista Angelo. Con ogni probabilità faranno parte del gruppo Berretti o Primavera del club umbro. Dopo tanti anni, dunque, iltornerà a mandare dei suoi tesserati in club “pro”. E questo rimarca ancor di più il notevole lavoro portato avanti durante questa stagione. “Un plauso va a mister Bernardi che è ...