Cannes si scusa per aver creato il mostro Weinstein

(Di lunedì 7 maggio 2018)si sente in colpa. E fa ammenda. Nella montagna di carta in dotazione a tutti gli accreditati al 71° Festival spicca un fac-simile del biglietto per le proiezioni che recita: "Comportement correct exigé", di rigore un comportamento corretto. Sotto, l'invito: "Non guastiamo la festa, stop alle molestie!". Sul retro si fornisce un numero verde per le vittime o i testimoni di violenze 'sessiste o sessuali': 04. 92. 99. 80.09. E si ricorda che a termini di legge il reato di molestie prevede fino a 3 anni di prigione e a 45mila euro di ammenda. È la prima iniziativa ufficiale di un Festival dopo l'"affaire" dello scorso autunno.Perché Harveyil Festival più prestigioso del mondo se lo sente sulla coscienza. E lo dichiara pubblicamente dedicando ben 5 pagine di "Le Monde Magazine" in edicola al magnate del cinema indipendente ...