Camp estivi 2018 | 10 idee per bambini molto curiosi

(Di lunedì 7 maggio 2018) Salutano una lunga stagione di compiti, aule, orari serrati per partire per le loro vacanze indipendenti da vivere all’aria aperta al mare o in montagna, sempre in compagnia di (vecchi e nuovi) amici: ecco perché iadorano i. Una palestra di vita, ma anche un momento di apprendimento, in cui ci si mette alla prova imparando qualcosa di nuovo: ad esempio ad andare a cavallo, parlare inglese, sperimentare con le scienze e la tecnologia, scoprire tutti i segreti di piante e animali, giocare a calcio daione. Sono alcune delle attività proposte dai 10che trovate nella gallery sopra. Un momento per divertirsi e crescere, per solleticare la voglia di scoperta die adolescenti e insegnargli ad aprire la mente. E sì, anche un’occasione che va incontro alla necessità dei genitori di tenerli occupati in modo costruttivo nel periodo della ...