Camorra : 11 arresti per gestione slot machines ed estorsione : Camorra: 11 arresti per gestione slot machines ed estorsione Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta ha portato alla cattura di alcuni esponenti del clan Belforte e di imprenditori collusi operanti nel settore degli apparecchi da gioco Parole chiave: ...

Guerra alle slot machine della Camorra - undici arresti in Campania : Si tratta di affiliati ai Belforte di Maddaloni, accusati di aver contribuito con la cosca a piazzare le macchine da gioco in molti locali della regione

La Camorra apre il fuoco : 44enne agli arresti domiciliari ferito in un agguato nel Napoletano : Agguao di camorra a Cardito. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Donadio, dove ignoti hanno ferito con un colpo d`arma da fuoco Giuseppe Fuiano, 44 anni, già sottoposto agli arresti...

Camorra - boss La Torre al 41bis minaccia pm : “Gli uccido la gente”/ Ultime notizie Mondragone : 4 arresti : Camorra, boss di Mondragone al 41bis minaccia pm: “Gli uccido la gente”. Ultime notizie: 4 arresti nel clan La Torre. Stavano riorganizzando l'arsenale per procedere con le estorsioni(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Camorra - armi e droga : blitz nel fortino del clan - 16 arresti : I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura nei confronti ...

Camorra - droga e riciclaggio : maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

