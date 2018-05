calcioweb.eu

: #Calciomercato, Pasqualin scatenato: il futuro di #Sarri e #Allegri, l'innesto dell'Inter, la mossa in attacco dell… - CalcioWeb : #Calciomercato, Pasqualin scatenato: il futuro di #Sarri e #Allegri, l'innesto dell'Inter, la mossa in attacco dell… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione die’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. Sono le parole di Claudio, ospite de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, “quella di Conte e’ una bottega molto cara”, avverte ancora, per il quale invece “restera’ saldo sulla rotta bianconera”. Sul mercato che riguarda i calciatori: “primi approcci con situazioni come quella di Rafinha. L’Inter lavora per poterlo trattenere ma i 40 milioni per il ...