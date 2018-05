Calcio | Orfeo | Rai protagonista della prossima stagione

rainews

: #Calcio. La Rai acquisisce i diritti per la Coppa Italia per i prossimi tre anni. Il Direttore Generale Orfeo: 'App… - Tg3web : #Calcio. La Rai acquisisce i diritti per la Coppa Italia per i prossimi tre anni. Il Direttore Generale Orfeo: 'App… - filippo898 : RT @filippo898: Dopo aver perso i Mondiali di calcio e la Formula 1, adesso la Rai di Monica Maggioni e Mario Orfeo rischia di perdere anch… - filippo898 : Dopo aver perso i Mondiali di calcio e la Formula 1, adesso la Rai di Monica Maggioni e Mario Orfeo rischia di perd… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) La Rai si è aggiudicata i diritti tvCoppa Italia per i prossimi tre anni. Superata l'offerta di Mediaset. Per il direttore generalel'acquisizione dei diritti di trasmissioneCoppa "conferma impegno nello sport" ed è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l'azienda radiotelevisiva del servizio pubblico