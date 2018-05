Calcio | Manchester Utd ringrazia per messaggi di supporto per Ferguson

Manchester City - Guardiola : 'Investiremo 1000 milioni sul Calciomercato...' : TORINO - Lo ha detto con il sorriso ma, viste le possibilità del Manchester City , potrebbe tranquillamente trasformarsi in ghigno. Pep Guardiola , ai microfoni di Sport Bild, ha parlato di calciomercato e delle prossime trattative dei campioni d'Inghilterra: ' Investiremo tanti soldi, magari 1000 milioni di euro... '. Una risata e poi la spiegazione: ' ...

Calcio - Champions League 2018 : notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City - finisce 3-0! : L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Calciomercato Juventus - clamorosa offerta del Manchester United Video : Arrivano importanti notizie dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, sicuramente uno dei migliori calciatori del club bianconero in questa stagione. L'esterno offensivo brasiliano in alcune partite come quelle contro il Tottenham in Champions League ha davvero incantato, risultando assolutamente decisivo. ...

Calciomercato Ufficiale : Ibrahimovic lascia il Manchester United : Secondo fonti ESPN, l’attaccante svedese avrebbe firmato un contratto biennale con i Los Angeles Galaxy. E’ Ufficiale, Zlatan Ibrahimovic ha concluso dopo un anno e mezzo la sua esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United per trasferirsi in MLS nei LA Galaxy. L’accordo per il 36enne attaccante svedese potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. L’esordio è previsto per il 31 Marzo nel derby ...

Esclusiva CalcioWeb-Pogba rompe con il Manchester - clamoroso ritorno alla Juve? : Caos totale a Manchester dopo l’eliminazione dalla Champions. La società è scontenta di Mou così come di alcuni giocatori costati milioni e milioni di euro. Tra questi c’è sicuramente Pogba, il quale, ceduto due anni fa dalla Juventus, sarebbe ai ferri corti sia con l’allenatore del Triplete dell‘Inter e sia con la stessa società. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione per portare il fronte centrocampista ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Manchester United - Mourinho non fa drammi : “Questo è il Calcio…”. Intanto De Boer : “Ha speso così tanto per…” : Manchester United, Mourinho- Non fa drammi Josè Mourinho dopo l’eliminazione del Manchester United dalla Champions League ad opera del Siviglia di Vincenzo Montella. Il tecnico portoghese, nel post gara, ha sottolineato: “Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo. Non penso che la nostra gara […] L'articolo Manchester United, Mourinho non fa drammi: “Questo è il ...

Calciomercato - Messi-Manchester City : ecco tutta la verità : Continuano a circolare voci su un possibile futuro di Messi con la maglia del Manchester City, il direttore esecutivo del club inglese, lo spagnolo Ferrán Soriano ha dichiarato che “non c’è possibilità” per la fumata bianca alla trattativa. “Non c’è possibilità di metterlo sotto contratto, conosco bene Leo e la sua famiglia e so che stanno bene a Barcellona, ??che è dove deve essere, ci faremo strada senza di lui, ...

Calciomercato Juventus - scambio due per uno con il Manchester United? Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...

