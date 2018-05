Calcio | diritti tv Coppa Italia e Supercoppa 2018 2021 restano alla Rai

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv - Lega A : serve soluzione rapida nell’interesse del Calcio : “La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti”. La Lega A commenta così la notizia della ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il Calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Calcio - diritti : sospeso bando Mediapro : 20.03 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha sospeso d' urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, quando ci sarà la decisione nel merito. Non è quindi più valida la scadenza del 21 aprile per le offerte. Dura la reazione della società spagnola al provvedimento: "L'unico danneggiato sarà il Calcio italiano. Queste situazioni non sono buone per la stabilità". Più prudente la Lega di A: "E' interesse generale,in ...

Diritti tv - Mediapro : “L’unico danneggiato è il Calcio italiano” : "Non crediamo che situazioni come questa siano buone per la sua immagine e stabilità", le parole di fonti del gruppo spagnolo L'articolo Diritti tv, Mediapro: “L’unico danneggiato è il calcio italiano” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...

Diritti Calcio : il tribunale di Milano blocca MediaPro - la serie A in tv nel caos : L'assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio del campionato di serie A è piombata nel caos. Questa mattina il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia decidendo di sospendere ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più Calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro all’insegna del motto “più Calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...