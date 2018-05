Calabria | il governatore Mario Oliverio Pd indagato per abuso d’ufficio

Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle...

L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere : L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere L'ex presidente della Regione si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà. Ieri è stato condannato dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per la vicenda della parcelle 'pazze' di quando era sindaco di Reggio ...

La Cassazione condanna l’ex governatore della Calabria Scopelliti a 4 anni e 7 mesi : Per la prescrizione dell’accusa di abuso di ufficio, la Cassazione ha ridotto di 5 mesi la condanna all’ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti che ora dovrà scontare 4 anni e 7 mesi, anziché 5 anni, in relazione al processo per le parcelle “pazze” del comune di Reggio Calabria che lui ha amministrato. Ad avviso della difesa di Scopell...