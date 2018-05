Cagliari-Roma | le pagelle | Alisson stile Batman | De Rossi passionale

Video/ Cagliari-Roma - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 36giornata - : Video Cagliari Roma , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 36giornata. Le immagini salienti della sfida alla Sardegna Arena.

La Roma soffre ma trionfa : a Cagliari decide Under : As Roma: un gol di Under regala 3 punti a Di Francesco. Champions sempre più vicina La Roma soffre, vince e vede la meta Champions avvicinarsi. Un colpo di biliardo di Cengiz Under regala 3 punti a Di Francesco e giallorossi, nonostante una gara a lunghi tratti dominata dai padroni di casa. Oltre a Under, i capitolini devono ringraziare Alisson. Il brasiliano compie due autentici miracoli: prima su tentativo di autogol di Peres. Poi su liscio ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder e Alisson show - la Champions League è vicina : CAGLIARI - Basta un lampo di Ünder nel primo tempo alla Roma per battere il Cagliari e mettere al sicuro la qualificazione in Champions , manca un punto da fare tra Juventus e Sassuolo, . Senza ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...