Cadavere rinvenuto in via delle Murge | è dell' 87enne scomparso sabato scorso

Sapri - rinvenuto il Cadavere di una 73enne : fermato il marito : Sapri. Nella giornata di ieri è stato rinvenuto il cadavere di Antonietta Ciancio, ex insegnante in pensione. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, presentava una ferita alla testa ...

Identificato il Cadavere della donna rinvenuto sulla spiaggia di Abba Rossa : Gli accertamenti sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Oristano. La donna da tempo viveva a Torre del Pozzo. In Svizzera, aveva solo la madre, che ora è attesa per il riconoscimento ...

Roma : di 20enne rom Cadavere rinvenuto fiume Aniene : Roma: circostanze ancora da chiarire su come sia finito in acqua Roma – Il corpo esanime ritrovato questa mattina nel fiume Aniene, sotto il Ponte delle Valli, sarebbe di un 20enne rom. La scomparsa del giovane era stata denunciata alcuni giorni fa dalla famiglia nomade che vive in zona. Secondo una prima ipotesi da accertare, il 20enne sarebbe caduto in acqua in circostanze da chiarire e sarebbe poi annegato. Sull’episodio indaga ...

Catania - rinvenuto Cadavere di donna sul lungomare della Playa : E' stato rinvenuto sul lungomare della Playa a Catania il corpo senza vita di una donna asiatica di circa 40 anni. La donna giaceva in mezzo ad un cumulo di spazzatura, con il volto tumefatto ...

Cadavere di una donna - rinvenuto al largo di Petaccio : Campobasso - Recuperato Cadavere in mare dalla Capitaneria di porto. Il corpo è stato avvistato da un diportista che ha lanciato l'allarme immediatamente raccolto dalla Guardia costiera. La motovedetta si è recata dopo le 15 di oggi a tre miglia al largo di Petacciato dove ha recuperato la salma. Il Cadavere, in base ad una prima ricostruzione, è in avanzato stato di avanza decomposizione. Dai vestiti, però: un pantalone ...

Cadavere mummificato rinvenuto nella sua casa : era scomparso dal 2011 Video : A Venezia è stato rinvenuto il il Cadavere #mummificato di un uomo all'interno della sua casa, dopo sette anni di silenzio, tanto che dal 2011 era stato cancellato dall'anagrafe. Se non fosse stato per un vicino di appartamento, che ha visto la sua porta socchiusa, fino a quel giorno sempre chiusa, e avvisato i carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto, il professor Lelio Baschetti, nato nel 1943, sarebbe rimasto il fantasma che ...