Btp restano positivi, nessuna scossa da tensioni politiche interne

(Di lunedì 7 maggio 2018) Finale di seduta ancora con il segno 'più' per i benchmark Btp, per lo meno in apparenza poco sensibili a un quadro di politica interna particolarmente fluido e in evoluzione continua, in cui sembra comunque sempre più delinearsi l'ipotesi di tornare al voto, anche già a luglio.