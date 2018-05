Braida | “Barca-Real spettacolo puro per chi ama pallone”

calcioweb.eu

: Barcellona, Braida e il Clasico infuocato: - genovesergio76 : Barcellona, Braida e il Clasico infuocato: - Fprime86 : RT @ETGazzetta: #Braida si gode il suo #Barcellona: 'Al Milan non torno' #BarcaRealMadrid - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Braida si gode il suo #Barcellona: 'Al Milan non torno' #BarcaRealMadrid -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “E’ stata una partita con 100mila spettatori paganti. Arrivano da tutto il mondo per vedere quelle che considero le migliori squadre al mondo, coi giocatori migliori e dove il risultato è assicurato. Per chi ama il calcio è unomeraviglioso. Qui ci sono calciatori che fanno giocate stratosferiche ed è un piacere. Qui abbiamo grandi campioni come Messi, mi auguro per il bene del calcio che ne nasca un altro perché è uno spot per il nostro movimento”. Il direttore sportivo del Barcellona, Ariedo, torna così sul ‘clasico’ andato in scena ieri sera al Camp Nou tra Barcellona eMadrid e conclusosi col risultato di 2-2. “E’ una partita sempre infuocata e i giocatori giocano con animosità ma sono cose che finiscono sul campo. C’è qualche botta di troppo ma fa parte del calcio vero dove c’è una intensità pazzesca ...