Botte da orbi in costume medievale | da tutto il mondo per darsele al Battle of the

(Di lunedì 7 maggio 2018) Armature, asce, pugnali, vestiti medievali. E tanteda. E’ la finale mondiale del torneo “of the Nations”, domenica 6 maggio all’ombra del Castello di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma.of the Nations è ospitato ogni anno in una nazione diversa e per l’edizione 2018 è stato ospitato in Italia. Oltre 700 combattenti provenienti dailsi sono sfidati a colpi di spada e di ascia, tra armature e qualche livido: dall’Australia alla Cina, dalla Francia agli Stati Uniti passando per Regno Unito e Ucraina. A vincere lo scontro 21vs21 è stata la Russia, che ha battuto l’Ucraina in finale. Al terzo posto il Regno Unito L'articolodain, dailperalof the Nations. A Roma la finale mondiale proviene da Il Fatto Quotidiano.