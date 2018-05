Botte a un disabile e bottigliate al barista La Procura indaga sui Casamonica

huffingtonpost

(Di lunedì 7 maggio 2018) Raid di due membri del clan deiin un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Nella domenica di Pasqua appartenenti alle famigliee Di Silvio, come si vede in un video pubblicato da Repubblica.tv, entrano nel locale pretendendo di essere serviti per primi, saltando la fila. Una donnaosa ribellarsi, ma viene presa a cinghiate e a calci. Poi i due aggrediscono con violenza ail, 'reo' di non essersi occupato immediatamente di loro.Laha aperto una inchiesta sul raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai. Il procedimento, avviato per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento, è stato affidato alla polizia e chiama in causa Antonioe suo cugino Alfredo Di Silvio, come riporta il quotidiano 'La Repubblica'. A dare il via agli accertamenti del commissariato Romanina e' stata la ...