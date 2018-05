Borse incerte. Londra chiusa per festività : Partenza poco mossa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , oggi orfane di Londra chiusa per Bank Holiday . In una sessione avara di spunti macroeconomici gli ...

Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee : Seduta prudente per Piazza Affari e le principali Borse del Vecchio Continente , poco aiutate nel pomeriggio dall' avvio in rosso di Wall Street . Sul valutario l' Euro / Dollaro USA lascia sul ...

Borse asiatiche incerte - male le cinesi : ANSA, - MILANO, 16 APR - La situazione in Siria meno tesa del temuto tra Stati Uniti e Russia ha permesso ai mercati asiatici di tenere nella prima seduta della settimana, tranne le Borse dell'area ...

Borse incerte in attesa delle mosse della Federal Reserve : MILANO - Ore 10:00. Borse deboli in Europa in scia a una seduta contrastata delle Piazze asiatiche. Gli investitori preferiscono la via della cautela in attesa della riunione della Federal Reserve di ...

Borse Asia incerte su dazi - Tokyo debole : ANSA, - MILANO, 16 MAR - I mercati Asiatici e dell'area del Pacifico hanno chiuso la settimana con una seduta incerta, anche per le preoccupazioni della guerra commerciale globale ipotizzabile dopo i ...

Borse asiatiche ancora incerte. Tokyo recupera sul finale : Teleborsa, - Altra seduta incerta per le Borse asiatiche , che hanno risentito della chiusura debole di Wall Street, sempre sulle preoccupazioni di una svolta protezionistica nel commercio mondiale. I ...

Effetto elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee : Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di ...