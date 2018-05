Bonafoni L Zingaretti | Aggressione Casamonica atto gravissimo

romadailynews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma – Marta, consigliera regionale e capogruppo della Lista Civica, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Quanto accaduto al bar alla Romanina e’ unche non deve restare impunito. La mafia agisce con violenza e arroganza, minacciando e diffondendo paura. Quanto subito dal barista e dalla giovane cliente oltre un mese fa reclama giustizia. Arriviamo con un ritardo disarmante di fronte ad un ftanto grave. Siamo vicini a Roxana, moglie del titolare, che ha avuto il coraggio di denunciare e chiedere aiuto”. “Mentre il silenzio purtroppo troppe volte diventa complice del malaffare. Rafforzeremo il nostro lavoro di costruzione di una rete antimafia, con istituzioni, associazioni e cittadini, in grado di sconfiggere chi vive di soprusi”. L'articolo(L.):...