Bologna | non dà la precedenza | urta una bici e non si ferma Ma una scolaresca | con

Juventus-Bologna - “Non avete cuore” : il clamoroso sfogo di Massimiliano Allegri : La Juventus vince ma non convince nemmeno… Allegri. “Non avete cuore“. Massimiliano Allegri letteralmente senza voce si gira così verso la sua panchina ad una manciata di minuti dalla fine di Juventus-Bologna. Uno sfogo durissimo che arriva quando la sua squadra era avanti 3-1 ma evidente non ha convinto la prestazione. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport: “Non è ancora fatta per lo Scudetto, ma abbiamo fatto un grosso ...

Donadoni avverte la Juventus/ "Non ci scanseremo : Bologna - è una questione di orgoglio" : Roberto Donadoni avverte la Juventus, tecnico del Bologna ha presentato in conferenza stampa la trasferta in casa dei bianconeri. Il tecnico punta tutto sull'orgoglio dei suoi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:25:00 GMT)

Juventus-Bologna - Allegri : “Ci piace la commedia. Dybala dal 1'”. Donadoni : “Non ci scanseremo” : Juventus-Bologna- Intervenuti in conferenza stampa, Allegri e Donadoni hanno presentato il match di domani sera tra Juventus e Bologna. Allegri “Polemiche Tagliavento? In Italica ci piace la commedia. Questa settimana è stata una lunga commedia. Bologna? Il Bologna gioca bene, ha giocatori di qualità e cercherà di fare l’impresa. Noi dovremo affrontarla con determinazione e rispetto […] L'articolo Juventus-Bologna, Allegri: ...

Serie A Donadoni avverte la Juventus : «Il Bologna non si scanserà» : Bologna - "Il Bologna non si scanserà. Sappiamo chi affrontiamo, cosa c'è in palio e questo per noi sarà un motivo in più per andare a fare bella figura" . Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni , ...

Bologna-Milan - Gattuso : 'Non posso piacere a tutti. Infastidito dalle troppe chiacchiere' : Lo conosco bene questo mondo, non ho fatto il pescatore negli ultimi 20 anni,lle conosco queste dinamiche. L'importante è avere la mente lucida e capire perchè succedono determinate cose. Questa ...

Bologna - Donadoni : 'Non faremo sconti al Milan' : Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, undicesimo in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. C'è quel grande colpo con una big da centrare che manca dal 6 ...

Bologna - “Paura non abbiamo” : quando le donne finivano in carcere per avere regalato la mimosa : Prima delle contestazioni del ’68 e delle grandi conquiste di nuovi diritti, nella rossa Emilia ci sono stati donne e uomini di cui la storia non sempre ha parlato, che hanno lottato per la propria emancipazione e quella delle generazioni future. Due di loro si chiamano Angela Lodi e Anna Zucchini. L’8 marzo del 1955, a Bologna, vennero arrestate per avere distribuito la mimosa davanti alla fabbrica Ducati nella Giornata internazionale ...

Serie A - Donadoni : «Bologna - i tiri non sono un optional» : CAGLIARI - Roberto Donadoni commenta così lo 0-0 di Cagliari-Bologna , giocata all'ora di pranzo: "Oggi la squadra si è espressa su buoni livelli di intensità anche se potevamo essere più lucidi in ...

Cagliari-Bologna 0-0 - il punto non piace ai tifosi : sardi fischiati : CAGLIARI - Eh sì, è il giorno di Juventus Napoli, e vale tutta una stagione. Ma alla Sardegna Arena, i tifosi dei quattro mori sanno bene che Cagliari-Bologna mette in campo tre punti pesantissimi. ...

Bologna e Cesena riabbracciano Papa Francesco/ “Non stancatevi di Dio - amate i piccoli gesti quotidiani" : Bologna e Cesena riabbracciano Papa Francesco: “Non stancatevi di cercare Dio, amate i piccoli gesti quotidiani”. Così il Santo Padre in San Pietro, incontrando i pellegrini (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Non meritavamo di perdere così» : Bologna - 'Dispiace perché i ragazzi non meritavano di uscire sconfitti". Roberto Donadoni , tecnico del Bologna , ha commentato così il ko contro la Sampdoria arrivato nei minuti di recupero. " ...

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Bologna - il papà e la mamma non la sentono piangere e scoprono la figlia neonata morta in culla : La bambina è stata trovata morta in culla. A insospettire i genitori è stato uno strano silenzio: la piccola, infatti, non piangeva da tempo.Continua a leggere

Domani a Bologna ADWorld Experience - l'evento sul Pay Per Click da non perdere : E se non puoi partecipare dal vivo, puoi sempre seguire l'evento in diretta streaming. Con oltre 250 partecipanti, 24 relatori e altre 6 edizioni all'attivo , ADWorld Experience porta sul palco ...