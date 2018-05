Bloccato in mare da 24 ore il veliero con i 105 migranti che nessuno vuole

CASAGIOVE " Segnalano un'avaria al motore e la fanno fermare - ma era tutto un inganno per rubarle l'auto : Bloccato un 40enne : 18:00:23 L'episodio si è verificato all'altezza del casello A/1 di Caserta Nord nei pressi di CASAGIOVE ; vittima una giovane 27enne della zona. La donna stava transitando lungo la via Appia, quando un ...

La neve imbianca Napoli : i fiocchi coprono il lungomare e il centro. Chiuse le scuole - Bloccato l'aeroporto di Capodichino : Napoli si è risvegliata sotto la neve che nelle prime ore del mattino ha continuato a scendere copiosa in fiocchi grossi fino al mare. L'ultima volta che il capoluogo campano aveva assistito a una simile nevicata risaliva al 1956.La neve a Napoli nel 1956Ci sono ancora tante foto in bianco e nero a testimoniare come lo strato di fiocchi si depositò persino in piazza Plebiscito e sul lungomare. In anni più recenti solo nel ...