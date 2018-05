Bill Gates «Apple è un' azienda straordinaria»

Warren Buffett e Bill Gates contro i Bitcoin : "Veleno per topi al quadrato" : MILANO - L'esercito di coloro che avversano le criptovalute si arricchisce di due dei più ricchi uomini al mondo, uno dei quali è particolarmente noto per il fiuto negli affari . Warren Buffett e Bill ...

L'allarme di Bill Gates : "Una pandemia letale da almeno 30 milioni di morti" : "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, esiste una significativa probabilità che sai verifichi una grande e letale pandemia nelle nostre vite". È il drammatico appello lanciato dall'imprenditore, informatico e miliardario americano Bill Gates al a un convegno del New England Journal of Medicine a Boston.Durante ...

Salute - Bill Gates lancia l’allarme : “Possibile pandemia da 30 milioni di morti” : Dati allarmanti per il futuro dell’umanità: la prossima pandemia attesa dagli epidemiologi farà almeno 30 milioni di morti in meno di sei mesi, ma il mondo non è assolutamente preparato. La previsione arriva da Bill Gates, durante un convegno organizzato dal New England Journal of Medicine. Sarà impossibile prevedere l’esatto momento dell’arrivo di tale epidemia e la sua natura, potrebbe essere un patogeno sconosciuto o di uno ...

Bill Gates finanzia EarthNow - un progetto incredibile : la Terra sempre in tempo reale : “La nostra Terra in tempo reale, tutto il tempo“. E’ questo l’ambizioso progetto di EarthNow, societa’ che progetta di inviare in orbita 500 satelliti di piccole dimensioni per fornire una copertura totale del globo senza paragoni: “un modo per ognuno di noi per capire meglio la salute del pianeta e’ vederlo da soli“. Un progetto che ha attirato l’interesse di big industriali come Airbus e di ...

Uomini più ammirati del pianeta : Bill Gates primo : Angelina Jolie donna più ammirata del mondo E' dal 2015 che YouGov elabora e pubblica 2 classifiche, sia per gli Uomini che per le donne. Nella top 20 degli Uomini sono entrati, quest'anno, ...

Bill Gates in The Big Bang Theory 11×18 mette in crisi Penny e Leonard (promo 11×19) : La presenza di Bill Gates in The Big Bang Theory 11x18 causa problemi a Penny e Leonard, ma non c'entra un triangolo amoroso - anche se lo scienziato prova un po' di invidia per non riuscire a incontrare il suo idolo. L'episodio fornisce un ottimo escamotage per animare il loro rapporto di coppia. Quando i ragazzi apprendono che il fondatore di Mycrosoft visiterà l'azienda farmaceutica di Penny, Leonard, Raj e Howard orchestrano un piano per ...

Il segreto del font dedicato all’hacker Bill Gates : Cosa faceva Bill Gates prima di essere Bill Gates – inventore, milionario, filantropo? La risposta è fin troppo ovvia: l’hacker. Il giovane Bill fu beccato quando cercò di violare una corporation. Aveva 15 anni e per uno fu costretto a stare lontano dai computer. Sappiamo tutti come sia finita questa storia. Il designer Pan Poulsen ha deciso di omaggiare questa vicenda e le imprese piratesche del giovane Gates con un font chiamato “Bill”, un ...

Bill Gates e figlia leggono John Green : ANSA, - NEW YORK, 28 MAR - Papa' e figlia leggono assieme un romanzo. Capita in molte famiglie, ma quando a condividere l'ultima, attesissima fatica di John Green sono Bill Gates e la sua terzogenita ...

È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Secondo posto per Bill Gates - 76esimo Donald Trump : È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon strappa la prima posizione a Bill Gates con i suoi 112 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft deve “accontentarsi” di 90 miliardi. È la classifica di Forbes che mette insieme i più ricchi del pianeta (insieme valgono 9.100 miliardi di dollari). Al 76esimo posto si trova il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con 3,1 miliardi di dollari. Il più ricco ...

Bill Gates critico su criptovalute - anonimato è super rischioso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

