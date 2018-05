Biglietti Juventus-Milan | Finale Coppa Italia mercoledì 9 maggio | come acquistare gli

Roma-Juventus - a Trigoria alzano i prezzi dei Biglietti : TORINO - Il primo passo sarà battere il Bologna in casa e il Cagliari in trasferta, poi Juventus e Roma si sfideranno all' Olimpico , domenica 13 maggio, ore 20.45, alla penultima di campionato in una ...

Roma-Juventus - ecco le informazioni sui Biglietti per la partita del 13 maggio : La Roma ha comunicato che, a partire dalle ore 14 di venerdì 4 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, gara in programma il 13 maggio, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Di ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Biglietti Inter-Juventus - Serie A (28 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita di San Siro : Sabato 28 aprile, alle ore 20.45, si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Il ribattezzato derby d’Italia sarà fondamentale per le sorti del campionato: i bianconeri, infatti, hanno perso lo scontro diretto con il Napoli e ora hanno un solo punto sui partenopei nell’accesissima volata scudetto mentre i nerazzurri sono in piena lotta con Roma e Lazio per un posto nella prossima Champions League. La ...

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Biglietti Juventus-Sampdoria - Serie A (15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentaduesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 14 ed il 15 aprile, c’è l’incontro tra Juventus e Sampdoria, in programma domenica 15 aprile alle ore 18.00 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i blucerchiati, a quota 48, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 40 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 13 vittorie ed un ...

Juventus-Napoli vietata agli azzurri : stop a vendita Biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di...

Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 11 aprile, alle ore 20.45, il mitico Santiago Bernabeu sarà teatro della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Juventus. Il risultato dell’andata offre poche speranze ai campioni d’Italia. Il 3-0, frutto della doppietta di Cristiano Ronaldo e della marcatura di Marcelo, sono qualcosa più di un’ipoteca per il passaggio di turno delle Merengues, intenzionate davanti al proprio ...

Biglietti finale Coppa Italia 2018 Juventus-Milan : prezzi e dove acquistarli Video : Archiviate le amichevoli della nazionale Italiana, tornera' protagonista il campionato di Serie A. In to avremo modo di assistere anche ai match delle coppe europee, con ancora 3 squadre il lizza: #Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri, chiamati all’esame Real Madrid tra pochi giorni [Video], sono in corsa su più fronti e hanno ancora la possibilita' di fare il ‘triplete’. Non sara' semplice per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma nulla è ...