Biglietti Atalanta-Milan domenica 13 maggio | come acquistare i tickets per la

(Di lunedì 7 maggio 2018) Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori formazioni d’Europa, dopo l’ottima apparizione di quest’anno. Non sarà facile, però, perché l’ha di fatto un solo risultato utile, dal momento che la Fiorentina alle spalle non molla. Discorso simile per il, che ha sì ritrovato il quinto posto, ma che non può permettersi passi falsi. La qualificazione all’Europa League è diventato l’obiettivo minimo dopo un’estate faraonica le cui premesse non sono ...