Bici | che passione | vantaggi economici e iniziative a due ruote

Viaggi & Turismo : ecco le strutture ricettive “amiche della Bicicletta” : Con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di rompere la routine quotidiana per andare alla scoperta di nuovi territori, entrare a contatto con la natura e immergersi nei suoi profumi e colori: proprio su questo pensiero “slow” fa leva il cicloTurismo, fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi, in Italia, è diventato un’apprezzata soluzione anche per chi non è mai stato un grande appassionato di bicicletta. Ogni pedalata ...

Andare in Bicicletta causa danni uro-genitali? Ecco lo studio che smentisce questa convinzione : E’ comune sentir dire che la pratica del ciclismo faccia male ai genitali maschili e danneggi la prostata, ma uno studio pubblicato sulla rivista americana Journal of Urology ha definitivamente smentito questa convinzione. Gli studiosi hanno condotto una ricerca che ha messo a confronto ciclisti, nuotatori e corridori per capire se la prima delle tre discipline incidesse negativamente sulla salute sessuale di chi la praticava. Il risultato ha ...

Renzi e la Bici Colnago : dono istituzionale che vale più di 300 euro - ma non risulta riscattato. È così? Suo staff prende tempo : Quando Matteo Renzi il 25 aprile scorso in piazza a Firenze ha inscenato una sorta di sondaggio tra la gente per capire l’indice di gradimento nei confronti di un ipotetico governo M5s-Pd, in molti hanno notato che inforcava un gioiello. Una bicicletta Colnago da città, bianca e viola, con simbolo del capoluogo toscano sul telaio in fibra di carbonio. Un modello unico, realizzato appositamente per l’ex Rottamatore dall’azienda ...

Il Giro d'Italia? C'è anche con... le Bici elettriche! : Da una città eterna all'altra, partendo dal medio oriente fino ad arrivare fino al cuore dell'Europa, il Giro d'Italia edizione 101 si trasforma e diventa ecosostenibile . Gerusalemme ospiterà la ...

Ponte 25 Aprile-1° Maggio : festa di liberazione da traffico - stress e polveri sottili per i lavoratori che dedicheranno ore di riposo ai viaggi auto-più-Bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate : Il Ponte 25 Aprile-1° Maggio si profila all’orizzonte come una sorta di festa di liberazione da traffico, stress e polveri sottili per i lavoratori che, da domani in avanti, dedicheranno qualche ora dei loro giorni di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate. La funzionale rete di mobilità dolce che si dirama dall’Autostrada Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Venezia, A35 BreBeMi e A1 ...

Ecologia e salvaguardia dell’ambiente : crescente interesse degli italiani per le Bici elettriche [INFOGRAFICA] : La primavera 2018 si apre con un’agenda fitta di appuntamenti che vede come protagoniste le biciclette, in particolare le bici elettriche. Molti sono i Bike Festival organizzati in giro per l’Italia che vedono impegnate città come Firenze, Roma, Riva del Garda e Monza. L’aumento dell’interesse dimostrato dai consumatori verso questo mezzo di trasporto ecologico – spiega Claudia Candotti della redazione di idealo – ha suggerito a ...

A 2 anni le spuntano i peli puBici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...

Nasce Giro E : il Giro d’Italia con Biciclette elettriche : Svelato oggi a Roma il Giro E: alla presenza di due testimonial di eccezione come Gianni Moscon, corridore del Team Sky, e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, è stato anticipato il Giro E, il Giro d’Italia con le prime bici da strada elettriche progettate da Pinarello, che partirà l’8 maggio da Catania, prima tappa italiana del Giro d’Italia. L'articolo Nasce Giro E: il Giro d’Italia con biciclette elettriche sembra essere il ...

Perché Uber si è buttato - anche - sul business delle Bici elettriche - in breve : Dove i competitor sono molti e agguerriti, da Ofo, la start up che cresce più velocemente al mondo , a Mobike, recentemente acquistata dai cinesi di Meituan Dianping per 2,7 miliardi di dollari .

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in Bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...