Bianchi | “pensavo fosse anno buono per il Napoli”

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Non me lo aspettavo. Pensavol’per il Napoli”. E’ il pensiero dell’ex allenatore della squadra partenopea, Ottavio, all’epilogo del campionato che ieri ha visto gli azzurri pareggiare 2-2 al San Paolo contro il Torino scivolando a -6 dalla vetta quando mancano 2 giornate dal termine della stagione. “La Juve era vistosamente in calo, il Napoli era fuori da tutte le competizioni: sapete cosa vuol dire giocare ogni 7 giorni -prosegue il mister dello scudetto del 1987 ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Mi sembrava l’invece evidentemente la costanza, la sicurezza, l’abitudine a vincere, hpermesso alla Juve, pur non giocando bene, di avere la meglio. Questo deve far pensare il Napoli, si deve capire perché non sono riusciti nell’ultimo periodo ad avere la ...