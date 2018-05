Berlusconi | Tocca a noi

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini : "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini : "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Berlusconi : "Tocca a Salvini" : 7.10 L'elezione dei presidenti delle camere "E' stato un successo, per il Paese,per il centrodestra, per Forza Italia". Così il leader forzista, Berlusconi, al Corriere della Sera. E il metodo usato potrebbe essere utile anche per la formazione del nuovo Governo. Ora, "Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un Governo per attuare i programmi che abbiamo proposto agli italiani", ha detto Berlusconi. Circa l'ipotesi di un ...