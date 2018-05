Beautiful | KIMBERLIN BROWN Sheila non è più sotto contratto | anticipazioni

tvsoap

Resta? Non resta? Cosa succederà? #Anticipazioni #Beautiful

(Di lunedì 7 maggio 2018) Stando ai titoli di coda delle attuali puntate americane diCarter) non è piùe, infatti, facendo due conti, è già passato un anno da quando l’attrice è tornata sul set della soap riportando il suo iconico alter ego sulla scena. Visto il ritardo accumulato tra la programmazione italiana e quella statunitense, noi vedremoancora per un bel po’ e la storyline che la vede scontrarsi con Quinn Forrester sarà una delle linee narrative principali del prossimo futuro. Ma negli episodi USA le cose sono ben diverse: dopo il suo fallito tentativo di liberarsi della rivale, dalla fine del 2017è rimasta di fatto “parcheggiata” in secondo piano nella narrazione, pur tornando ad affacciarsi ogni tanto sulla scena per una manciata di episodi disseminati qua e là. Se ricorderete, l’estate scorsa vi ...