Beatrice Grannò ne Il Capitano Maria è Luce Guerra | info sul personaggio

Beatrice Grannò - chi è la giovane attrice che interpreta la figlia del Capitano Maria : Il suo primo amore è il teatro, dove si è esibita in spettacoli come Juice Straws Are Bleak , per la regia di Lynne Jefferies, e Mexico: A Love Story , andato in scena al Wandsworth Arts Fringe 2018. ...

IL CAPITANO MARIA/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : Beatrice Grannò al debutto in tv : Il CAPITANO MARIA, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:54:00 GMT)