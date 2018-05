Beatrice Grannò | chi è la giovane attrice che interpreta la figlia del Capitano Maria

IL CAPITANO MARIA/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : Beatrice Grannò al debutto in tv : Il CAPITANO MARIA , anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:54:00 GMT)

Il capitano Maria - Beatrice Grannò a Blogo : "Il mio debutto in tv (e in Italia)" (VIDEO) : Debutterà stasera, lunedì 7 maggio, in prima serata su Rai1 la nuova serie tv in quattro puntate Il capitano Maria, con Vanessa Incontrada (guarda la video intervista) protagonista. Nel cast è presente anche Beatrice Grannò, al debutto nella tv italiana:Per me questa è stata la prima esperienza in Italia. Vengo da Londra, dal mondo dei teatri indipendenti. Ricevetti la telefonata del mio agente che mi propose il provino. Tornai in Italia e ...