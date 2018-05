Bce | rischio per economia globale da significativa escalation tensioni commerciali

Allarme Bce su protezionismo : 'ripresa a rischio - soprattutto negli Usa' : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo. Il commercio e l'attività globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...

Bce - rischio protezionismo più pronunciato : Nel novero dei rischi geopolitici esterni per l'economia dell'Eurozona acquista un peso più rilevante quello collegato alle pulsioni protezionistiche. Lo ha evidenziato Mario Draghi, numero uno della Bce, durante la conferenza stampa di oggi. , GD -...

Sondaggio BofA - gestori : rischio maggiore da guerra commerciale - seguono Fed e Bce : Ad aprile, e per il secondo mese consecutivo, i gestori che hanno partecipato al Sondaggio di Bank of America Global Fund Manager Survey, hanno individuato nella minaccia di una guerra commerciale il ...

La pagella Bce a fine 2017 "Carige ad alto rischio" : Sono, come l'anno scorso, circa 400 i soci che partecipano all'assemblea degli azionisti di Carige che si tiene questa mattina ai Magazzini del Cotone di Genova per votare il bilancio 2017, che si è ...

Carige : ad alto rischio per Bce in 2017 : MILANO, 28 MAR - La 'pagella' data dalla Bce a Banca Carige con l'esame srep del 2017 ha classificato l'istituto ligure ad "alto rischio" attribuendogli un "giudizio complessivo" pari a 4, il voto più ...

Allarme di Bce e Fmi sui conti italiani. C'è il rischio stangata : Richiami tecnici, che sanno tanto di antidoti politici al rischio populismo. In Italia e altrove. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a non modificare le riforme previdenziali. Fondo ...

Il monito della Bce : riforma pensioni o conti a rischio : ULTERIORI RIFORME Nella zona euro 'l'implementazione di ulteriori riforme in questa area si rivela essenziale e non deve essere differita, anche in vista di considerazioni di economia politica', ...

Bce : la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti Video : I bilanci dei vari Paesi membri dell'#Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La #bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare to ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni [Video]. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di ...

