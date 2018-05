Bayern Monaco | Ribery prolunga fino al 2019

Dybala tentato dal Bayern Monaco? Allegri : "Ha voglia di dare ancora molto alla Juve" : Dalla Germania rimbalza la voce di un'offerta dei bavaresi da 100 milioni per la Joya. Il 10 bianconero però pensa solo al finale di stagione e a conquistarsi la convocazione per i prossimi Mondiali

Da Dybala a "DyBayern" : a Monaco pronti 100 milioni per la Joya : Presto potrebbe essere Paulo "DyBayern". Il numero 10 della Juventus, non è un segreto, piace a tanti top club europei. La Juventus non ha mai seriamente pensato a una possibile cessione, ma si sa che a Torino tutti...

Milan - André Silva a rischio : Mirabelli e Mendes a cena col Bayern Monaco : La storia tra André Silva e il Milan si fa sempre più complicata e se nei mesi scorsi sembrava certa la permanenza dell'attaccante in casa rossonero oggi le cose sono cambiate e spunta la possibilità ...

Probabili formazioni Colonia – Bayern Monaco - 33^ Giornata Bundesliga 5-05-18 : Al Rhein Energie Stadion, andrà in scena il testacoda tra Colonia e Bayern Monaco, entrambe senza obiettivi. I padroni di casa hanno disputato una stagione disastrosa. L’ultimo posto in classifica con 22 punti, certificano l’annata da dimenticare e soprattutto, a causa della sconfitta nello scontro diretto con il Friburgo per 3-2, dà l’aritmetica retrocessione nella seconda divisione tedesca per gli uomini di Ruthenbeck. ...

Juventus - dalla Germania sono certi : Dybala al Bayern Monaco : Juventus- Secondo quanto trapelato dalla Germania, e secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 100 milioni di euro per il cartellino di Paulo Dybala. MAROTTA MEDITA La Juventus valuterà il da farsi, la sensazione è che la società bianconera non […] L'articolo Juventus, dalla Germania sono certi: Dybala al Bayern Monaco ...

DYBALA AL Bayern MONACO?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - lo vuole Niko Kovac : DYBALA al BAYERN MONACO? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:41:00 GMT)

CHAMPIONS LEAGUE - BUFERA SU REAL MADRID-Bayern MONACO/ Mundo Deportivo : Qualificazione in tipico stile blanco : REAL Madrid in finale di CHAMPIONS LEAGUE 2018, superato il Bayern MONACO in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:00:00 GMT)

Bayern Monaco - Rumenigge ringrazia la squadra : 'Sono fiero di voi' : Credo che la nostra partita sia stata lo sport migliore possibile per il calcio. Sono convinto che non solo noi del Bayern o i tedeschi, ma che tutto il mondo del calcio debba tributare grandi ...

Bayern Monaco - il portiere Ulreich chiede scusa : "Colpa mia - sono desolato" : Il giorno dopo è forse ancora peggio. Ecco allora che il portiere del Bayern Sven Ulreich chiede scusa per la papera che ieri ha permesso al Real Madrid di passare in vantaggio e che è costata l'...

Bayern Monaco - parla Rummenigge : Oggi invece il mondo in casa Bayern è completamente cambiato. Mi ricordo che ad ottobre - ha dichiarato Rummenigge - eravamo cinque punti sotto il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ora abbiamo un ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...

Ranking Uefa - il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride : Ranking Uefa, ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro il Bayern Monaco ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del Ranking Uefa. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al Bayern Monaco, alla fine si è dovuta ...