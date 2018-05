Barone Rosso | puntata 7 maggio | live dalle 21 | 00 con Nyvinne | Viito e Valeria Quarta

Stasera tutti al Barone Rosso con Zibba - Seawards - Rigo e Andrea Paone : Stasera, come tutti i lunedì, diretta del Barone Rosso dalle 21 sulla homepage di OptiMagazine, su www.roxybar.tv e sulle mie pagine Facebook, YouTube e Periscope. Puntata ricca di ospiti con Zibba, i Seawards, Rigo Righetti, Andrea Paone. Zibba Artista poliedrico, che si divide tra musica suonata, composta, teatro e scrittura. Nel 1998 fonda gli Almalibre con Andrea Balestrieri. Alcuni album, il premio Bindi, altri riconoscimenti, poi il ...

L'ultimo volo del Barone rosso : Manfred von Richthofen veniva abbattuto il 21 aprile 1928 nei cieli della Somme, in Francia. Era l''asso degli assi' dell'Aviazione imperiale tedesca

Barone Rosso - puntata 23aprile : live dalle 21 : 00 con Dodi Battaglia ed Erica Mou : Stasera al Barone Rosso ci saranno Dodi Battaglie ed Erica Mou. La diretta sarà trasmessa dalle 21 qui in homepage su OptiMagazine, sul sito www.roxybar.tv , nel canale Roxy Bar Tv dell’App Flipps, sulle mie pagine Facebook, YouTube e Periscope. Dodi Battaglia arriva per raccontare la speciale “Dodi Day”, del 1° giugno a Bellaria, dove festeggerà 50 anni di carriera. In realtà la carriera di musicista di Dodi inizia prima dell’ingresso nei ...

Barone Rosso - puntata 16 aprile : vi aspetto dalle 21 : 00 con Ivan Cattaneo - Antonella Lococo e Pedar. : Il mio programma Barone Rosso, in diretta stasera, come tutti i lunedì, dalle 21 a mezzanotte, è trasmesso in contemporanea su questa homepage di OptiMagazine, su www.roxybar.tv, sul canale Roxy Bar Tv dell’App Flipps e sulle mia pagine Facebook, YouTube e Periscope. Il programma racconta storie, fa sentire musica live in acustico e permette di conoscere personaggi non noti o di vedere sotto altra luce quelli famosi. Stasera saranno ospiti Ivan ...

Puntata esplosiva del Barone Rosso il 9 aprile - con le verità di Michele Torpedine in Ricomincio da tre e i Ridillo : Ritorno con il botto per il Barone Rosso il 9 aprile, con un ospite speciale pronto a raccontare la sua verità. Si tratta di Michele Torpedine, storico produttore di recente approdato in libreria con Ricomincio da tre, nel quale racconta gli esordi di alcuni dei nostri artisti più conosciuti e acclamati degli ultimi decenni, anche a livello internazionale. Come riporta la notizia di testa di Dagospia, Michele Torpedine non è stato schiavo ...