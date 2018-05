Barbara d’Urso ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro

“Mi ha pestata”. Grande Fratello - Patrizia Bonetti choc. L’accusa della gieffina nei suoi confronti gela tutti - Barbara d’Urso compresa : Ha appena finito di pronunciare queste parole Patrizia Bonetti e nello studio di Domenica Liva cala il gelo. Il pubblico resta in silenzio, le facce si interrogano e insieme a loro Barbara D’Urso che fatica a trovare le parole giuste per commentare. L’accusa dell’ex gieffina è pesantissima ed è destinata a sollevare un polverone mediatico senza fine. Prende di mira l’ex fidanzato – ed ex marito di Anna Falchi – Stefano Ricucci, il ...

Buon compleanno Barbara d’Urso - Jérémy Ménez - Giuseppe Iachini… : Buon compleanno Barbara d’Urso, Jérémy Ménez, Giuseppe Iachini… …Gianni Bisiach, Alberto Peruzzo, Elsa Fornero, Ruggero Deodato, Justine Mattera, Stefano Torrisi, Paolo Savoldelli, Claudio Cerasa, Chiara Ferragni, Alfonso Delgado, Davide Gavazzi, Takayuki Morimoto, Francesco Bolzoni… Oggi 7 maggio compiono gli anni: Gianni Bisiach, medico, giornalista, scrittore, regista; Carlo Maluta, ex calciatore, allenatore; Ludovico Gatto, storico; Gabriele ...

“Ecco chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara d’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

“Squalificata!”. Gf : il verdetto di Barbara D’Urso. Veronica Satti accusata di aver bestemmiato è stata messa sotto inchiesta. Ora arriva la soluzione finale : “Abbiamo sentito tutto” : Da alcuni giorni non si parla d’altro che della nuova possibile espulsione per Veronica Satti rea di aver bestemmiato. La figlia di Bobby Solo è entrata nel turbine della polemica per avere presumibilmente detto una bestemmia, correndo il rischio di essere la seconda concorrente a tornare a casa, dopo quanto accaduto con Baye Dame lunedì scorso. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello ha fatto il possibile per far rientrare ...

Karina e Barbara d’Urso : ennesima frecciatina a Cecilia e Ignazio VIDEO : Domenica Live: la frecciatina di Karina Cascella e Barbara d’Urso a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Non è facile dimenticare una storia forte come quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo sa bene Karina Cascella che, a distanza di mesi, ha tirato di nuovo in ballo la storia dell’armadio al Grande Fratello Vip. A […] L'articolo Karina e Barbara d’Urso: ennesima frecciatina a Cecilia e Ignazio VIDEO proviene da ...

Barbara d’Urso : “Veronica non ha bestemmiato” e lancia una frecciatina a Alessia Marcuzzi : Nessuna bestemmia da parte di Veronica Satti al Grande Fratello. A smentire ci ha pensato Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. La conduttrice napoletana ha assicurato che la figlia di Bobby Solo non ha pronunciato alcuna bestemmia e che il pubblico ha dunque frainteso. Durante la spiegazione, Barbarella ha lanciato una bella frecciatina ad Alessia Marcuzzi, la collega che presenta l’Isola dei Famosi. Una stoccata che ai ...

“Il Grande Fratello? Una discarica”. Barbara d’Urso umiliata. L’affronto - velenosissimo - arriva proprio da lui - collega e amico strettissimo : ”Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare ‘La finestra sulla discarica”’. La spazzatura a cielo aperto, questo il quadro (più che chiaro) del mito della televisione che, con le sue parole, ha letteralmente annientato il reality show di canale Cinque e la conduttrice ...

Giancarlo Magalli fa una battuta su Barbara d’Urso a Tv Talk : Tv Talk: Giancarlo Magalli e la battuta su Barbara d’Urso Che Giancarlo Magalli sia uno dei grandi talenti della conduzione è un dato di fatto. Peccato che la Rai lo costringa da anni a condurre I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai2 che, invece di lasciar respirare la sua ficcante ironia, lo costringe in una piazza dove quasi tutto è al suo posto ormai da decenni. Nella puntata di Tv Talk andata in onda oggi su Rai3 si è parlato ...

Malgioglio nel camerino di Barbara d’Urso : prima le chiede scusa - poi parte lo show : Il rapporto tra Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio va oltre la sfera professionale che in questo momento li vede rispettivamente conduttrice e opinionista del Grande...

Striscia bacchetta Barbara D’Urso. Ricci riciccia un video di tanti anni fa… : Barbara D'Urso a Scherzi a Parte “E’ più facile fare pistolotti che metterli in pratica“. Striscia la Notizia, stavolta, ha fatto le pulci a Barbara D’Urso. Dopo l’indignata e severa reazione della conduttrice del Grande Fratello per lo scontro tra Baye Dame e Aida consumatosi nella casa di Cinecittà, il tg satirico di Canale5 ha ripescato un vecchio filmato in cui Carmelita si scagliava con veemenza contro una ...

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, venerdì 4 maggio 2018: si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? Nuove inchieste con Ficarra e Picone su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:51:00 GMT)

Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF : lo scoop di Barbara d’Urso : Luigi Favoloso dopo Patrizia Bonetti interessato a Mariana? I due sempre più vicini al Grande Fratello Patrizia potrebbe non essere l’unica ragazza su cui Favoloso ha puntato gli occhi al Grande Fratello. Il fidanzato della Moric, infatti, pare essersi avvicinato ultimamente molto a Mariana, la concorrente che al GF aveva tradito la Bonetti nominandola (e nascondendole […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF: ...

Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker : c’entra il Grande Fratello : Grande Fratello contro Vuoi scommettere: Barbara d’Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker Barbara d’Urso è irremovibile: il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all’ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show al lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. […] L'articolo Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker: ...

“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta : Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla ...