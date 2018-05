Bandiere Blu 2018 | premiati 9 Comuni abruzzesi

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Solo sei Bandiere Blu contro le 27 della Liguria : è una sconfitta per la Sicilia : CATANIA - La Sicilia perde la bandiera blu in un comune, Pozzallo , Rg, , e ottiene Solo sei vessilli indice di mare pulito, servizi, e cura nell'accoglienza: tre in provincia di Messina , Santa ...

Punta Campanella : Bandiere Blu per 4 Comuni del Parco : Ben quattro Comuni su 6 dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella hanno ottenuto la Bandiera Blu 2018. A Positano e Massa Lubrense, comune capofila, cuore del Parco Marino e bandiera blu ottenuta ininterrottamente dal 2008, si sono aggiunti quest’anno anche Sorrento e Piano di Sorrento. Per una penisola sempre piu’ blu. Per ottenere il prestigioso vessillo bisogna preparare documentazione specifica e avere mare pulito, ...

Liguria regina delle Bandiere Blu 2018/ Le 368 spiagge ‘top’ : Veneto e Sicilia in rivolta - “grande disappunto” : Le nuove Bandiere Blu 2018, con il mare più bello d'Italia: 368 spiagge premiate, entrano Sorrento, Cattolica, Rodi Garganico, bocciati invece Gabicce Mare e Pozzallo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:35:00 GMT)

Bandiere Blu - flop del litorale romano : perde anche Anzio : Il Lazio conferma le sue otto Bandiere blu, mentre va male il litorale romano. Mentre sorridono le spiagge del basso Lazio da Latina a Sperlonga, piangono quelle dei romani. Male soprattutto Anzio, ...

Ambiente : le 10 Bandiere Blu dei laghi trentini [ELENCO] : Le dieci località che in Trentino Alto Adige hanno ricevuto per i loro laghi la bandiera blu della Fee (Foundation for Environmental Education) sono tutte in Trentino. Sono Bedollo, Baselga di Piné, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago, Tenna, Lavarone, Sella Giudicarie, Bondone, con laghi di montagna e non solo. Per Bedollo, si tratta del lago delle Piazze, nella zona di Piné cosi’ come i laghi di Pine’, ...

Bandiere Blu 2018 - il mare da sogno in Italia : Sono 175 i Comuni Italiani rivieraschi, per un totale di 368 spiagge, e 70 gli approdi turistici che nel 2018 hanno ottenuto la 'Bandiera Blu', il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee , ...

Bandiere Blu - è in Toscana il mare più bello d'Italia. Ma la Campania è la vera sorpresa : Le spiagge da sogno in Italia sono sempre di più ed è un podio targato mar Tirreno, quest'anno, per le Bandiere blu che sventolano in 64 Comuni e le relative spiagge in Liguria,...

Bandiere Blu 2018 : 26 nuovi ingressi - sul podio stabili Liguria e Toscana. Campania terza - scendono le Marche : Una spiaggia su dieci – fra quelle premiate a livello mondiale con la Bandiera Blu – si trova in Italia. È questo il responso della 32esima edizione dell’ambito riconoscimento, assegnato ogni anno dalla danese Foundation for Environmental Education (Fee). Con i 26 nuovi ingressi del 2018, sono 368 le spiagge sulle quali sventolerà la Bandiera Blu. Una cifra record, trainata dalle regioni capofila Liguria e Toscana che si ...

Bandiere Blu 2018 : ecco quali sono le spiagge più belle d’Italia [ELENCHI] : sono 368 le spiagge più belle d’Italia, 26 in più rispetto allo scorso anno con la Liguria che, anche quest’anno, si riconferma al top. sono le Bandiere Blu 2018 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 175 comuni italiani e 70 approdi turistici, che corrispondono circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. L’anno scorso le spiagge italiane premiate in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla ...

Mare : Confturismo veneto - da classifica Bandiere Blu un'informazione parziale : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - "Grande disappunto". È la reazione di Confturismo veneto di fronte alla classifica delle regioni italiane ‘premiate’ con la bandiera blu. Marco Michielli, che guida la Confederazione regionale delle imprese turistiche del veneto, definisce "parziale la lettura data oggi

Tutte le spiagge Bandiere Blu 2018 : mappa interattiva regione per regione : Pronti a scoprie Tutte le spiagge Bandiere Blu 2018? Non è un mistero che molti ricorrano alla consultazione della lista dei lidi più puliti della nostra penisola, regione per regione, per scegliere la prossima meta per le vacanze estive. Quella di quest'anno è stata appena servita proprio oggi 8 maggio e mette in evidenza un numero maggiore di luoghi premiati rispetto al 2017. Senz'altro un'ottima notizia dunque per la salute del nostro ...

Bandiere Blu 2018 - premiate 368 spiagge : la Liguria ancora al top : Roma, 7 mag. , askanews, Assegnate le Bandiere Blu 2018: 175 località rivierasche, per complessive 368 spiagge, e 70 approdi turistici potranno fregiarsi, in questa trentaduesima edizione, del ...

Bandiere Blu 2018 - ecco le spiagge premiate. Le new entry : Sul podio si piazzano la Liguria, la Toscana e un po' a sorpresa la Campania, che scalza le Marche. I nuovi ingressi sono 16, le uscite 4