Bandiere Blu 2018 | premiate 368 spiagge | la Liguria ancora al top

Bandiere Blu 2018 : le migliori spiagge italiane : Il mare italiano è sempre più blu (e più pulito). La lista delle Bandiere Blu – la prima dell’anno dedicata alle migliori spiagge del Paese, annunciata il 7 maggio al Cnr a Roma – per il 2018 è ancora più lunga: quest’anno sono 368 in 175 Comuni (contro i 163 dello scorso anno) ad aver ottenuto il riconoscimento assegnato da 32 edizioni dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Complessivamente si tratta di 16 nuovi ...