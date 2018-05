Bandiere Blu 2018 | il mare da sogno in Italia

Bandiere Blu - è in Toscana il mare più bello d'Italia. Ma la Campania è la vera sorpresa : Le spiagge da sogno in Italia sono sempre di più ed è un podio targato mar Tirreno, quest'anno, per le Bandiere blu che sventolano in 64 Comuni e le relative spiagge in Liguria,...

Bandiere Blu 2018 : 26 nuovi ingressi - sul podio stabili Liguria e Toscana. Campania terza - scendono le Marche : Una spiaggia su dieci – fra quelle premiate a livello mondiale con la Bandiera Blu – si trova in Italia. È questo il responso della 32esima edizione dell’ambito riconoscimento, assegnato ogni anno dalla danese Foundation for Environmental Education (Fee). Con i 26 nuovi ingressi del 2018, sono 368 le spiagge sulle quali sventolerà la Bandiera Blu. Una cifra record, trainata dalle regioni capofila Liguria e Toscana che si ...

Bandiere Blu 2018 : le migliori spiagge italiane : Il mare italiano è sempre più blu (e più pulito). La lista delle Bandiere Blu – la prima dell’anno dedicata alle migliori spiagge del Paese, annunciata il 7 maggio al Cnr a Roma – per il 2018 è ancora più lunga: quest’anno sono 368 in 175 Comuni (contro i 163 dello scorso anno) ad aver ottenuto il riconoscimento assegnato da 32 edizioni dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Complessivamente si tratta di 16 nuovi ...

Mare e approdi - 16 nuove "Bandiere blu" : 11.27 Sedici nuove spiagge entrano e 4 escono dalla classifica Fee (Foundation for Environmental Education) che assegna bandiere blu ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici italiani. Fuori lista le spiagge di Anzio (Lazio), Gabicce Mare (Marche), Termoli (Molise) e Pozzallo (Sicilia) e fra gli approdi, quello ligure di Marina di Loano. Le bandiere blu sono assegnate dal 1987 a spiagge e approdi, giudicati rispettivamente per qualità ...

