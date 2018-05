Bandiera blu 2018 | è in Liguria il mare più bello d' Italia Ecco dove

Mare : sindaco Jesolo - nostra spiaggia per la 15ma volta si conferma Bandiera blu (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ulteriori requisiti vedono coinvolti tutti i servizi erogati sul territorio, come la raccolta dei rifiuti e la depurazione delle acque, la promozione della mobilità sostenibile, la fruibilità dell’ambiente e la tutela della natura. Ci sono poi i servizi sull’arenile, dal

Spiagge Bandiera blu 2018 - sono 368 le località premiate. Liguria regina. Poi Toscana e Campania : Aumentano le Spiagge da sogno in Italia e in questa 32/a edizione di consegna delle bandiere blu la sorpresa è la Campania, che scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana per numero di Comuni premiati dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee). Non solo qualità del mare ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, ...