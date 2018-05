Automobilismo | Aci Belluno | la Coppa d’Oro delle Dolomiti si farà

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018), 7 mag. (AdnKronos) – ‘I soci Aci, i Bellunesi e i tanti appassionati di auto d’epoca stiano tranquilli: lad’Orosianche quest’anno e continuerà a essere un patrimonio dell’Automobil club.” A tranquillizzare gli animi di quanti nelle scorse settimane avevano manifestato pubblicamente le loro preoccupazioni sul futuro dell’importante kermesse, seconda in Italia per storia e importanza, solo alle Mille Miglia, è Giorgio Capuis, da poco nominato commissario dell’Aci. Capuis, 41 anni, dal 2007 Presidente dell’Aci Venezia, club che ha risanato, riportando i conti in attivo, è stato nominato dal Ministero per gli affari regionali, turismo e sport per traghettare il club bellunese a nuove elezioni.Come primo atto, appena insediatosi a, il commissario Capuis ha riconfermato in capo ...