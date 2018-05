Auto si schianta contro il guardrail | morto un bambino di 3 anni

Treviso - Auto si schianta contro un albero : nonno muore mentre va alla comunione della nipotina : Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, è morto mentre si dirigeva in chiesa per la comunione di una delle sue nipotine. Era in macchina con il genero quando la loro auto è sbandata finendo contro un platano. Ancora da accertare le cause dell'incidente, anche se pare probabile un malore del conducente. "Era un nonno molto premuroso".Continua a leggere

Paola - papà si schianta con l'Auto contro il muro : il figlio Marco sbalzato dal finestrino - morto a 3 anni : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di...

Tragedia dopo il luna park - l'Auto del papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

Foggia - perde il controllo dell’Auto e si schianta contro un muretto : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Orsitto, 19 anni, è la vittima di un incidente stradale verificatosi sabato notte a Foggia: il giovane, da solo alla guida della sua Ford Mondeo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muretto di una casa privata. Ancora ignote le cause, ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di malore o colpo di sonno.Continua a leggere

Brianza lecchese - perde il controllo dell'Auto schiantandosi contro il guardrail : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

Corrono dalla nipotina appena nata - nonni si schiantano in Auto e muoiono : Avevano ricevuto la lieta notizia che la loro nipotina era appena nata e avevano deciso così di mettersi in macchina per raggiungere l'ospedale ma un tragico destino ha voluto che i due nonni non arrivassero mai a destinazione e che il loro viaggio si fermasse per sempre lungo la strada. I due coniugi toscani Aldo Belluomini, 66 anni, e Gabriella Massei di 64 anni, sono morti mercoledì pomeriggio sulla provinciale Lodovica in provincia di ...

Perde il controllo dell'Auto e si schianta - muore 21enne : ZERO BRANCO , TREVISO, Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente lungo la provinciale 65 tra Mogliano e Zero Branco , Treviso, , dopo aver perso il controllo ...

Muore a 21 anni dopo una serata con gli amici : Enrico si schianta contro un muretto con la sua Auto - nessuno sa perché : TREVISO - Ancora una giovane vita spezzata sulla strade del sabato sera, stavolta è accaduto poco dopo mezzanotte. La vittima è un ragazzo di soli 21 anni, Enrico Manesso, di Badoere: lavorava alla ...

Festeggia il compleanno - poi si schianta contro il guard-rail in Autostrada : Poco ore prima aveva Festeggiato il suo compleanno, poi lo schianto mortale. Martin Gocev, 28enne di Artegna, ha perso il controllo della sua Bmw X1 mentre viaggiava lungo l'autostrada A23 nei pressi dell'uscita di Udine Sud...

Si schianta e muore con l'Auto regalata da mamma e papà : aveva la patente da un mese : «avevamo tutto, non ci mancava nulla. Il mio Riccardo era il nostro sole». Non si danno pace mamma Antonella Gambato, operaia, e papà Filippo Pozzato, metalmeccanico, che con la figlia Alessia da martedì sera sono stati travolti da un dolore disumano e crudele che brucia il cuore. Senza un perché, senza rendersene conto, si trovano a piangere il loro Riccardo, soprannominato dagli amici Pozzo riprendendo il suo cognome. Riccardo Pozzato ...

Vuole vincere la sua ludopatia - per farsi arrestare si schianta sulle Auto dei carabinieri : Il singolare tentativo di un 48enne siciliano che però non è andato a buon fine: il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà.Continua a leggere

Roma - tenta la truffa dello specchietto poi scappa contromano e si schianta contro un'Auto : Prima ha tentato una truffa dello specchietto, poi vedendo la polizia è scappato a bordo dell'auto e, nella fuga, è finito contro un altro veicolo in sosta. È accaduto in via Laurentina a Roma. L'auto,...

"Perdono" un materasso sulla statale - Automobilista si schianta contro un gard-rail. L'appello "chi ha visto parli" : Tragedia sfiorata sulla strada statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli, dove all'altezza dello svincolo per Galatone e Nardò un giovane automobilista ha centrato in pieno un grosso materasso , ...

Auto si schianta contro una cancellata - 4 giovani morti a Marina di Carrara : Un giovane salvatosi, quattro i morti: due ragazzi italiani e due uomini inglesi che sull'Auto schiantatasi contro un muretto sembra fossero saliti per un passaggio fino all'albergo che li ospitava. L'...