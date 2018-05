Auto contro muro | muore bimbo di 3 anni

Scontro frontale tra due Auto - tre morti nel Torinese : Scontro frontale tra due auto, tre morti nel Torinese Scontro frontale tra due auto, tre morti nel Torinese Continua a leggere

Tragedia dopo il luna park - l'Auto del papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

Scontro tra Auto e camion - muore anziano a Gignod : Un pensionato valdostano di 78 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 27, all'altezza del comune di Gignod in prossimità del bivio per Allein. La ...

Ponte Cadore - scontro tra Auto : morte due donne - feriti una mamma e il suo bambino : Incidente mortale sul Ponte Cadore, in provincia di Belluno: due auto si sono scontrate provocando la morte di due donne, di 70 e 78 anni, e il ferimento di una mamma e del suo bambino. Traffico in tilt per permettere le operazioni di soccorso.Continua a leggere

Foggia - perde il controllo dell’Auto e si schianta contro un muretto : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Orsitto, 19 anni, è la vittima di un incidente stradale verificatosi sabato notte a Foggia: il giovane, da solo alla guida della sua Ford Mondeo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muretto di una casa privata. Ancora ignote le cause, ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di malore o colpo di sonno.Continua a leggere

Brianza lecchese - perde il controllo dell'Auto schiantandosi contro il guardrail : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

Tre morti in scontro fra Auto : ANSA, - TORINO, 5 MAG - Tre persone sono morte questa sera nello scontro frontale tra due auto. L'incidente a La Loggia, in provincia di Torino, sulla provinciale che porta a Carignano. La strada è ...

Autoarticolato sbatte contro un muro - traffico in tilt : Forse un colpo di sonno o una distrazione alla base del grave incidente stradale sull'autostrada A16, in direzione Napoli, tra Grottaminarda e Benevento. Un Autoarticolato che trasportava materiale ...

Va incontro alla mamma per strada - una Auto lo travolge : bimbo di 6 anni gravissimo : L’’incidente è avvenuto ieri a Savona. Il bimbo ora è ricoverato in prognosi riservata al Gaslini. Era andato a giocare a casa di un amico quando a metà pomeriggio la mamma è andato a prenderlo in macchina...Continua a leggere

Contromano col suv - l’Automobilista se ne accorge e lo ferma. Impassibile di fronte agli insulti della donna : Una donna sta viaggiando all’altezza di Clermont in Florida, quando nota un suv che sfreccia nella corsia opposta Contromano. La donna rendendosi conto del pericolo cerca di attirare l’attenzione dell’autista strombazzando, ma questo sembra non rendersi conto di nulla. Appena l’uomo alla guida si ferma la donna lo invita ad abbassare il finestrino ma questo rimane Impassibile. In preda alla rabbia, decide di scendere dalla vettura e inizia a ...

Maltempo - scontro tra Auto : una vittima nel Cosentino : Un grave incidente stradale ha provocato un morto e diversi feriti. Il sinistro e’ avvenuto nei pressi di Rovito (Cosenza), sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo copiosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre alcune persone rimaste incastrate nelle lamiere delle due vetture coinvolte, sono al lavoro i sanitari del 118 e le forze di ...

Scontro tra due Auto sulla statale 107 Silana-Crotonese - muore una donna : Un morto e tre feriti. E' il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto tra due auto nel pomeriggio nei pressi di Rovito, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. Una donna di Rovito, ...

Rho-Monza - Autostrade chiede di eliminare l’Osservatorio ambientale che controlla il progetto. E ministero accetta : Autostrade per l’Italia chiede. Il dirigente del ministero dell’Ambiente si fa subito trovare pronto e dice sì alla richiesta. Fa niente se in questa vicenda la società autostradale della famiglia Benetton sia il controllato che non vuole avere più di mezzo il controllore, cioè l’Osservatorio ambientale della Rho-Monza, un organismo istituito in seno allo stesso ministero che dovrebbe vigilare sulle opere di mitigazione e compensazione ...