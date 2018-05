AUTISTA SCUOLABUS EROE | INFARTO ALLA GUIDA | SALVA I BIMBI POI MUORE Ultime notizie

Fasano - AUTISTA SCUOLABUS eroe : salva bimbi poi muore/ Ultime notizie : infarto fatale per Sante Quaranta : Fasano, autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore, infarto fatale per Sante Quaranta. Le Ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:37:00 GMT)

