Autismo | un test agli occhi per predirlo | “Siamo lontani da una simile prospettiva”

meteoweb.eu

: Usa pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi con autismo - #pronti #sulla #cannabis #terapeutica - zazoomnews : Usa pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi con autismo - #pronti #sulla #cannabis #terapeutica - zazoomblog : Usa pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi con autismo - #pronti #sulla #cannabis #terapeutica - Des_Gray_of : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Potrebbe essere importante disporre in futuro di unpredittivo per facilitare e anticipare la diagnosi di disturbo dello spettro autistico semplice come un esame delle pupille, ma al momento siamoda unaprospettiva e comunque anche le possibili ricadute cliniche di cio’ restano al momento incerte.” Lo spiega all’Ansa Paolo Mariotti della UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Gemelli di Roma commentando lo studio dell’Universita’ di Uppsala che mostra come un ‘del riflesso della pupilla’ (cioe’ quanto la pupilla respinge la luce che riceve) nel neonato sembra utile a predire il rischio di quel bambino di ammalarsi diin futuro. Lo studio e’ interessante, spiega Mariotti, perche’ “alterazioni del riflesso pupillare possono essere indice delle anomalie sensoriali che ...