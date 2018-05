Atp Madrid | avanti Djokovic e Raonic

Atp Madrid - Djokovic vince all'esordio : Madrid , SPAGNA, - Esordio vincente per Novak Djokovic al 'Mutua Madrid Open', quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro scattato oggi sui campi ...

Atp Madrid - Djokovic c'è : battuto Nishikori in due set. Tutti i risultati del 1° turno : Reduce dalla clamorosa eliminazione a Barcellona dal numero 140 del mondo Klizan, Nole , attualmente numero 12 del ranking mondiale, decima testa di serie e qui due volte vincitore nel 2011 e 2016, ...

Diretta/ Atp Madrid 2018 - Djokovic Nishikori (7-5 6-4) info streaming video e tv live : il serbo al 2^ turno! : Diretta Atp Madrid, info streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa della capitale spagnola. Novak Djokovic elimina Kei Nishikori, vince anche Maria Sharapova(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:07:00 GMT)

Atp Madrid 2018 : date - orari e guida completa : Dove posso guardare il Masters di Madrid? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...

Atp Madrid - Fognini e Lorenzi al via : ROMA - Sono due gli azzurri in gara nelle qualificazioni del 'Mutua Madrid Open', quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro al via domenica sui ...