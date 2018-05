Astronomia | stelle cadenti | sono le notti delle Acquaridi | prodotte dalla cometa di Halley

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico, ledallo sciame di polveri lasciato dal passaggio delladi: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di conseguenza è possibile tentare l’osservazione anche nelle prossime. La Luna salirà sopra l’orizzonte quasi in parallelo col radiante (la costellazione dell’Aquario), ossia il punto in cui sembrano provenire questele regioni del Sud le favorite per l’osservazione: le meteorevisibili da quando la costellazione sorge nella seconda parte della notte, fino al crepuscolo mattutino. Queste...